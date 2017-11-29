شاهد: السيسي يلزم رئيس أركان الجيش باستخدام "كل القوة الغاشمة" لاستعادة الأمن في سيناء خلال 3 أشهر

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء رئيس أركان الجيش، الفريق محمد حجازي، باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر.

وقال في كلمة في حفل بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي "انتهز هذه الفرصة وألزم الفريق محمد فريد حجازي أمامكم وأمام الشعب المصري كله.. أنت مسؤول خلال ثلاثة أشهر عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء… و(أن) تستخدم كل القوة الغاشمة".

وكان مسلحون شنوا هجوما على مسجد في قرية الروضة بشمال سيناء أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة الماضية.

وقُتل المئات من قوات الشرطة والجيش على يد جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء على مدى أكثر من ثلاث سنوات.