شاهد: أحد زعماء كروات البوسنة يتجرع السم أمام المحكمة

تناول أحد زعماء كروات البوسنة وهو سلوبودان برالياك سائلا من زجاجة، قال إنها تحتوى على "سم" وصاح معلنا على نحو متكرر رفضه حكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

وقالت محامية الدفاع عن أحد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب من كروات البوسنة إن موكلها "تجرع السم" اليوم الأربعاء أثناء تلاوة الحكم الصادر عليه في محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في جرائم الحرب بالاتحاد اليوغوسلافي السابق.

وصاح سلوبودان برالياك (72 عاما)، وقائد قوات كروات البوسنة السابق لدى فتحه زجاجة كان يحملها وتناولها "سلوبودان برالياك ليس مجرم حرب، أنا أرفض الحكم".

ولم يتضح ما إذا كان برالياك تناول بالفعل سما أو لا.

وكان قادة كروات البوسنة ومنهم يادرانكو برليتش (58 عاما) قد أدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القوانين أو أعراف الحرب بالإضافة إلى خرق اتفاقيات جنيف في الفترة ما بين 1992 و 1994 وقد أصدرت المحكمة حكما بسجنهم 25 عاما في عام .2013 وألغت محكمة الاستئناف بعض الاتهامات بعد ذلك.

ويعد حكم اليوم هو الأخير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بعد عمل استمر 24 عاما. وسوف تتولى آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية بقية الأعمال، التي تشمل الاستئناف في قضيتي الإبادة الجماعية لزعيمي صرب البوسنة رادوفان كارادزيتش وراتكو ملاديتش.

وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، التي أيدت أحكام السجن بحق برالياك وخمسة آخرين، جلستها.