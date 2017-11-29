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سياسة|مصر

رويترز: أحمد شفيق يعتزم خوض انتخابات الرئاسة في مصر

رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق
رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق
29/11/2017

قال أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح الرئاسي السابق لرويترز في اتصال هاتفي الأربعاء إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وأضاف شفيق أنه سيعود لمصر "خلال الأيام المقبلة".

وتلقت رويترز أيضا فيديو يتضمن كلمة لشفيق يعلن فيها نيته الترشح للانتخابات المتوقعة في أبريل نيسان تقريبا. ويتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات.

وقال شفيق في الفيديو الذي سجله في الإمارات "إنني أشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة".

المصدر : رويترز
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