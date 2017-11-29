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سياسة|إيران

روحاني: السعوديون يصورون إيران عدوا لتغطية هزيمتهم بالمنطقة

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
28/11/2017

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة (الثلاثاء) إن السعودية تصور إيران عدوا لأنها تريد التغطية على هزائمها في المنطقة.

ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله "فشلت السعودية في قطر وفشلت في العراق وفي سوريا ومؤخرا في لبنان. فشلوا في كل تلك المناطق".

وأضاف "لذلك يريدون التغطية على هزائمهم".

وتساند كل من السعودية وإيران أطرافا مختلفة في حروب وأزمات سياسية في المنطقة.

ووصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنه "هتلر الشرق الأوسط الجديد" في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، مما يصعد بشدة حربا كلامية بين البلدين.

واشتد التوتر هذا الشهر عندما أعلن رئيس الوزراء اللبناني المتحالف مع السعودية سعد الحريري استقالته في بث تلفزيوني من الرياض متهما إيران وجماعة حزب الله بزرع الفتنة في العالم العربي ومشيرا إلى أخطار تحدق بحياته.

ووصف حزب الله هذه الخطوة بأنها عمل عدائي دبرته السلطات السعودية، وهو ما نفته المملكة.

وعاد الحريري إلى لبنان هذا الأسبوع وقال إنه سيتريث في أمر استقالته لكنه واصل انتقاداته لحزب الله.

وقال روحاني في المقابلة التي تستعرض أول مئة يوم له في السلطة في فترة ولايته الثانية إن إيران والعراق وسوريا وروسيا تشكل خط مقاومة في المنطقة يعمل من أجل الاستقرار وحقق "إنجازات كبيرة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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