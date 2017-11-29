جون كيري: إسرائيل ومصر حاولتا دفع الولايات المتحدة لضرب إيران عام 2015

قال وزير الخارجية الاميركي السابق، جون كيري، إن كلا من إسرائيل ومصر، حاولتا دفع الولايات المتحدة إلى "قصف إيران"، قبل التوصل إلى الاتفاق النووي معها، عام 2015.

ونقلت وكالة "اسوشيتدبرس" الأمريكية، عن كيري، دفاعه عن هذه الصفقة خلال منتدى عُقد في واشنطن. وقالت إن كيري كشف خلال المنتدى أن عددا من الملوك والرؤساء الأجانب قالوا للولايات المتحدة، إن القصف هو اللغة الوحيدة التي ستفهمها إيران.

وأشار كيري إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان "يحرض بشكل حثيث لتنفيذ العمل"، في إشارة إلى قصف إيران.

ولم يعط كيري تفاصيل حول كيفية حثّ "مصر"، واشنطن، على ضرب إيران.

وأضاف كيري أن الضغط على واشنطن لضرب إيران، في رأيه كان "فخا"، لأن "تلك الدول نفسها، التي كانت تدعم سرا قصف إيران، كانت ستنتقد الولايات المتحدة علنا في حال قامت بذلك".

وقال كيري إنه لا يعرف ما اذا كانت إيران ستستأنف السعي إلى امتلاك سلاح نووي في غضون 10 إلى 15 عاما، بعد القيود المفروضة في الصفقة.

ولكنه أضاف أن الاتفاق مع إيران، الذي تم التوصل له إبان ولاية الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان "أفضل صفقة يمكن ان تحصل عليها الولايات المتحدة".

وقبلت طهران عام 2015 بتقييد برنامجها النووي ضمن اتفاق مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، مقابل رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط، والاستثمارات الأجنبية في إيران.

ورفض الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترمب، إعادة التصديق على الاتفاق النووي وترك مصيره للكونغرس.

ووافق النواب في الولايات المتحدة في أكتوبر /تشرين الاول2017، على أربعة تشريعات مختلفة تستهدف إيران ومنظمة حزب الله اللبنانية.

وفي ذلك الوقت، هنأ نتنياهو، ترمب، على ما وصفه بـ "القرار الشجاع" بعدم إعادة التصديق على الاتفاق النووي مع إيران.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وكالة الأمم المتحدة لمراقبة امتثال إيران للمعاهدة النووية تقريرا مهما جاء فيه أن إيران ملتزمة بالاتفاق الذى يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن طهران انتهكته مرارا وتكرارا.