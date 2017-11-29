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سياسة

انطلاق مفاوضات "جنيف8" بلقاء بين المعارضة السورية ودي ميستورا

دي ميستورا مع وفد المعارضة السورية في جنيف
دي ميستورا مع وفد المعارضة السورية في جنيف
28/11/2017

اختتمت (الثلاثاء) اجتماعات اليوم الأول من محادثات "جنيف8″، بلقاء وحيد جمع وفد المعارضة السورية، بفريق المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وذلك في المقر الأممي بمدينة جنيف السويسرية.

وبدأ اللقاء الوحيد (الثلاثاء) في المقر الأممي، حيث استغرق قرابة ساعتين، دون ورود معلومات عن مضمون اللقاء.

وغادر وفد المعارضة المقر الأممي بعد انتهاء اللقاء، دون الإدلاء بأي تصريح، فيما اكتفى المتحدث باسم الوفد يحيى العريضي، بالقول إن "اللقاء كان جيدا، وجرى الحديث فيه عن تخلف النظام عن المفاوضات وأنه لم يأت بعد ولم يدخل المفاوضات".

ولقاء المعارضة مع المبعوث الأممي هو الوحيد المجدول على أعمال اليوم الأول لمؤتمر "جنيف8″، فيما ينتظر أن يصل وفد النظام غدا إلى جنيف، ويلتحق بالمحادثات التي تجريها الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق صباح (الثلاثاء) قال دي ميستورا، في تصريحات إعلامية، إنه سيعرض "على وفدي النظام والمعارضة خوض المفاوضات المباشرة".

جاء ذلك في وقت دعا فيه وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات مباشرة مع وفد النظام خلال الجولة الحالية للمفاوضات بجنيف.

وبحسب مصادر أممية، فإن الجولة التي بدأت (الثلاثاء) تنتهي (الجمعة) المقبلة، على أن تعقد جولة أخرى منتصف ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي في جنيف، أليساندرا فيلوجي، في مؤتمر صحفي دوري، بوقت سابق (الثلاثاء) إن "دي ميستورا" تلقى رسالة بوصول وفد النظام إلى جنيف غدا (الأربعاء).

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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