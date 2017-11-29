الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الدفتيريا وسط اللاجئين الروهينغيا

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشر الثلاثاء إن مئات الآلاف من المسلمين الروهينغيا الذين تدفقوا من ميانمار على بنغلاديش معرضون لتفشي مرض الدفتيريا القاتل بينهم.

ويبلغ العدد الإجمالي للروهينغيا المشردين نحو 820 ألفا، وقالت منظمة الصحة العالمية إنها خلال متابعة أسبوعية للمرضى من المشردين، تبين في العاشر من نوفمبر / تشرين الثاني أن امرأة عمرها 30 عاما مصابة بمرض يشتبه بأنه الدفتيريا، وأضافت المنظمة أن المرأة اختفت بعد يومين وفشل محققو المنظمة في العثور عليها.

وتابعت أن حالة مماثلة لرجل اكتشفت يوم 19 نوفمبر /تشرين الثاني في نفس المنطقة ثم اكتشفت حالة ثالثة لرجل من نفس أسرته.

وتقول المنظمة إن 10 % من المصابين بالدفتيريا يموتون في حالة تفشي المرض المعدي الذي يصيب بشكل رئيسي الحلق والشعب الهوائية العليا وينتشر عن طريق الاتصال الجسدي أو العدوى التنفسية.

ومنذ نهاية أغسطس آب فر من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة أكثر من 620 ألفا من مسلمي أقلية الروهينغيا أمام حملة للجيش ويعيشون في مخيمات لا توجد بها مقومات الحياة ، وقالت الولايات المتحدة إن الحملة عليهم اشتملت على فظائع رهيبة استهدفت التطهير العرقي.