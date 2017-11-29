الإمارات: نأسف لتصريحات شفيق ولا عائق لمغادرته

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش إن بلاده تأسف أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران.

وأضاف قرقاش على حسابه في تويتر أن شفيق " لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012″.

وتابع " قدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه.".

وقال قرقاش " آثرت دولة الإمارات في تعاملها التمسك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر والمصريين الذين لهم في قلوبنا وتوجهنا كل التقدير والاحترام".

وتابع " تؤكد دولة الإمارات بأن لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة."

وقال في تدوينة أخرى كتب: " وللأسف وفِي هذا الموقف الذي يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب الكبير، "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا."

وكان أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق قال إن الإمارات العربية منعته من السفر بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

أضاف شفيق في كلمة بثتها الجزيرة أنه فوجئ بمنع الإمارات له للسفر في جولة خارجية بعد إعلانه الترشح قبل أن يعود إلى مصر، وذلك لأسباب قاله عنها إنه " لا يفهمها ولا يتفهمها".

وقال شفيق "كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكنت أنوي في سبيل ذلك القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية بالخارج قبل العودة خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها".

وقال شفيق في كلمته إنه يرفض تدخل الإمارات في الشأن المصري.