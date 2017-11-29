أمهات المختطفين في سجون الحوثيين يطالبن بتدخل مجلس الأمن

أعلنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن استنكارها مقتل مختطف تحت التعذيب، في أحد سجون جماعة الحوثي وصالح بمدينة زبيد بمحافظة الحديدة.

وقالت الرابطة في بيان إن المختطف "حسن سالم أحمد سعيد" البالغ من العمر 25 عام اختطف قبل أسبوع واحد قبل قتله في السجن.

وأضاف البيان "إن أمهات المختطفين لن تصمت عن حقوق أبنائهن الذين قتلوا تحت التعذيب أو الذين لازالوا مختطفين ومخفيين قسرا في سجون جماعة الحوثي وصالح حيث يتعرض مئات من المختطفين والمخفيين قسرا في أكثر من ٧٠ سجنا في الحديدة للتعذيب الوحشي".

وتابع البيان " ندعو الصليب الأحمر والمنظمات الدولية والإنسانية لزيارة السجون بأسرع وقت ممكن وعقد مؤتمر عاجل لبحث قضية المختطفين والمختفين قسرا وتعذيبهم و قتلهم تحت وطأة التعذيب الشديد".