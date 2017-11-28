وكالة: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء بتوقيت غرينتش نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (الثلاثاء بتوقيت غرينتش) نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قولها إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا.

وأفاد تقرير الوكالة نقلا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية بأن الصاروخ أطلق في اتجاه الشرق وبأن الجيش يحلل تفاصيل الإطلاق مع الولايات المتحدة.

وقال مصدران مطلعان بالحكومة الأمريكية في وقت سابق إن خبراء يعتقدون أن كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا جديدا خلال أيام فيما قد يكون أول تجربة منذ إطلاق صاروخ مر فوق اليابان في منتصف سبتمبر أيلول.