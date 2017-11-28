وزير الري السوداني: لم نتآمر على مصر في قضية سد النهضة

قال وزير الري السوداني، معتز موسى إن "السودان لم يتآمر على مصر في قضية بناء سد النهضة".

وأضاف موسى، في مقابلة بثها "تلفزيون الشروق" المقرب من الحكومة (الأحد): "كان السودان واضحاً في مواقفه، ويستند في حديثه عن القضايا الخلافية المتعلقة ببناء السد، إلى المستندات القانونية".

وتشير تقارير إعلامية سابقة إلى أن الخلاف الجوهري انحصر في توقيت ملء سد النهضة لأول مرة.

وأردف الوزير السوداني: "مصر دافعت عن النقاط المدرجة حديثاً، وقالت إنها تصب في مصلحة الجميع، غير أن الجانب السوداني رفض ذلك"، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية اقترحت ممارسة الدول الثلاث لسيادتها، وتكتب مستفسرة المكتب الاستشاري، على أي بند في العقد استند إليه في إدخاله النقاط الجديدة.

ونفى موسى تقديم بلاده أي دعم مادي لدولة أثيوبيا، لبناء سد النهضة، وقال: "موقف السودان من سد النهضة، يجد ترحيباً وقبولاً من المجتمع الدولي، لوضوحه وعدم التباسه".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال موسى لسفراء الدول العربية والأفريقية لدى الخرطوم، إن بلاده وإثيوبيا بانتظار إفادة من الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح خلاله أن وزير الري المصري محمد عبد المعاطي، طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده في ختام الاجتماع الثلاثي الأخير، والذي استضافته القاهرة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشار إلى أن السودان قدم مقترحا لمعالجة نقاط الخلاف الثلاث ، يتضمن حق الدول الثلاث في مخاطبة المكتب الاستشاري، واعتماد اتفاقية 1959 كخط أساس، لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، وأن أي بيانات تستخدم في الدراسة، لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة، ولا تحرمها حقا في اتفاقيات قائمة لتقسيم المياه.

وأوضح: "إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ بالبنود الثلاثة، فيما رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959".

وتنص اتفاقية مياه النيل عام 1959 على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، بينما يمنح السودان 18.5 مليار متر مكعب.

ويوم السبت، قال وزير الري الإثيوبي "سيليشي بقلي"، في مؤتمر صحفي، في مقر الوزارة، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة.

وأعلنت مصر الأسبوع قبل الماضي تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا، عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة، بعدما رفضت الدولتان تعديلات على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي، تتعلق بالسد وفترة ملئه وتشغيله.

يذكر أنه في مارس/ آذار 2015 وقع الرئيسان السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين في الخرطوم وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة الإثيوبي.