مصر ترد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقامة وطن للفلسطينيين في سيناء

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء.

جاءت تصريحات الوزير ردا على وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية غيلا غامليئيل، التي اعتبرت أن سيناء المصرية هي أفضل مكان لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف شكري في مداخلة هاتفية على قناة مصرية مساء الإثنين إنه يرفض أي تناول لشأن مصري للحديث عن أراضٍ مصرية من أي جهة، مشددا على أنه يرفض حتى مجرد التفكير في أي نوع من الانتقاص من سيادة مصر على أراضيها، وخصوصا سيناء.

من جانبها أدانت حركة حماس تصريحات الوزيرة الإسرائيلية، وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي، إن الدولة الفلسطينية ليس لها مكان إلا على أرض فلسطين.

وأضاف أبو زهري إن الحركة تعبر عن تضامنها الكامل مع مصر ضد أي محاولات أو مشاريع تنتقص من السيادة المصرية على سيناء، أو غيرها من التراب المصري.

وكانت غامليئيل قد قالت في تصريحات صحفية إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء.

وشاركت غامليئيل في مؤتمر إقليمي، عقد بالقاهرة الإثنين، حيث أشادت بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، بحسب بيان لصفحة إسرائيل بالعربية على موقع فيسبوك التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.