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سياسة

شخصيات بالأسرة الحاكمة السعودية : الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله

28/11/2017

قالت شخصيات بالأسرة الحاكمة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء إنه جرى الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله بعد احتجازه لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت عبير بنت خالد بن عبد الله على تويتر "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا". وأضافت إلى جوار صورة أرشيفية للأمير متعب "الله يطول عمرك ويعطيك طولة العمر بالصحة والعافية ويخليك لنا".

وكتبت نوف بنت عبدالله بن محمد بن سعود على حسابها بموقع تويتر:" الحمد والفضل والمنة لله رب العالمين . دمت لنا سالماً يا أبو عبدالله" وكتبت هاشتاج متعب_بن_عبدالله_بن_عبدالعزيز  إلى جوار صورة أرشيفية للأمير متعب.

وشنت السلطات السعودية مطلع الشهر الجاري حملة اعتقالات طالت 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين بررتها بمكافحة الفساد.

 وجاء ذلك مع استمرار السلطات السعودية منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في اعتقال عدد كبير من الدعاة والاقتصاديين والحقوقيين والأكاديميين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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