شاهد: ثلاثة قتلى في انفجار بالقرب من تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية (الثلاثاء) مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار تلاه حريق في مبنى بمدينة يافا بالقرب من تل أبيب.

وأدى الانفجار الذي وقع في محل لبيع أجهزة ومعدات البناء إلى انهيار أبنية مجاورة.

وقالت الشرطة ان شخصين قتلا في المكان بينما توفي الثالث في وقت لاحق متأثرا بجروح أصيب بها، موضحة أنها ما زالت تحقق في أسباب الحادث.

وقالت ناطقة باسم الشرطة إن القتلى الثلاثة هم أحد سكان يافا ورجل من عرب الداخل من بلدة الطيبة، وفلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

وما زالت الشرطة تحقق فيما إذا كان الانفجار عرضيا أو متعمدا.

وذكرت صحيفة هآرتس مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار في منطقة يافا، موضحة أنه لم ينجم عن عمل متعمد.