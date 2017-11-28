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سياسة

شاهد: تركيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا هجوم سيناء

28/11/2017

نكّست تركيا علمها الوطني (الإثنين) حدادا على ضحايا الهجوم، الذي استهدف مسجدا في سيناء، شمال شرقي مصر، يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

ونُكّست الأعلام التركية طوال يوم الإثنين في كافة الدوائر الرسمية داخل البلاد، وممثلياتها في الخارج.

وكانت رئاسة الوزراء التركية قد أعلنت (الأحد) الحداد الوطني تضامنا مع ضحايا الهجوم في مصر.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم (الأحد) إن "80 مليون تركي يتشاركون الآلام مع الشعب المصري"، مجددا تضامن بلاده مع ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأسفر الهجوم على مسجد "الروضة" بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء المصرية، يوم الجمعة الماضي، عن مقتل 305 أشخاص، وإصابة 128 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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