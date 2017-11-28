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سياسة

زعيم المعارضة الكيني: سأؤدي اليمين رئيسا للبلاد

زعيم المعارضة الكيني رايلا أودينغا تعهد بأداء القسم رئيسا للبلاد
زعيم المعارضة الكيني رايلا أودينغا تعهد بأداء القسم رئيسا للبلاد
28/11/2017

بعد أقل من ساعة على أداء أوهورو كينياتا اليمين رئيسا لكينيا لفترة ولاية ثانية تستمر 5 أعوام أعلن زعيم المعارضة الكيني رايلا أودينغا أنه سيؤدي اليمين أيضا رئيسا للبلاد.

وقال أودينغا أمام تجمع حاشد جرى تنظيمه بشكل مرتجل (الثلاثاء) أنه سيعقد اجتماعا يؤدي فيه اليمين كرئيس للبلاد في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وبعد دقائق من حديثه أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على قافلته والحشد الذي تجمع.

وقال أودينغا أمام أنصاره الذين تجمعوا على طول طريق في ضاحية إيستلاندز بنيروبي بعد أن أغلقت الشرطة المكان الذي كان من المزمع أن يعقد فيه تجمعا حاشدا في وقت سابق الثلاثاء: "في 12 ديسمبر سنعقد اجتماعا أؤدي فيه اليمين".

وفاز كينياتا في إعادة للانتخابات الرئاسية في أكتوبر تشرين الأول قاطعها أودينغا قائلا إنها لن تكون حرة ونزيهة.

المصدر : رويترز
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