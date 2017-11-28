تشاهدون اليوم: مؤتمرا لإعلان شكوى تتهم الإمارات باستخدام مرتزقة في اليمن

تشاهدون اليوم على شاشة "الجزيرة مباشر" مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل شكوى مقدمة للجنائية الدولية تتهم الإمارات باستخدام مرتزقة من أستراليا وأمريكا اللاتينية في اليمن.

ويأتيكم المؤتمر مباشرة في تمام الساعة 12:55 بتوقيت مكة المكرمة، 9:55 بتوقيت غرينتش.

وتقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن، حيث تدعم أبو ظبي القوات الحكومية في معركتها ضد الحوثيين.

وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة "إن شكوانا تتعلق بأعمال ترتكبها في اليمن دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن "مرتكبي هذه الجرائم مرتزقة، وظفتهم دولة الإمارات ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب أفريقيا وأستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية. وهذا يعني أن هذه المحكمة مؤهلة تماما لفتح تحقيق".

وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.