بالصور: مشاهد تمثيلية لهجوم مسجد الروضة داخل مدرسة بمصر

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني المصرية أحمد خيري، واقعة تمثيل أحداث مسجد الروضة ، خلال طابور الصباح بمدرسة بمحافظة الدقهلية "شمال مصر"

وأوضح المتحدث أن وزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقي، وجه بإحالة الواقعة إلى الشئون القانونية للتحقيق مع جميع المسئولين عن هذه الواقعة.

وأضاف المتحدث -في تصريح صحفي (الثلاثاء) أنه تم استبعاد مديرة المدرسة، وتحويلها إلى الشئون القانونية للتحقيق، وإحالة جميع المسئولين عن هذا العمل للشئون القانونية كما تم إخطار مديري العموم والإدارات التعليمية بعدم إقحام الطلاب في أي أعمال سياسية.

وأكد خيرى، أن المسئولين عن المدرسة لم يحصلوا على أي موافقات من التربية والتعليم لأداء هذا المشهد، وأنه من المرفوض تمامًا أداء مثل هذه الأعمال التي تحتوى على مشاهد عنف

وأعلنت النيابة العامة المصرية مقتل 309 أشخاص بينهم 27 طفلا وإصابة 128 شخصا في هجوم مسلح وقع على مسجد الروضة بالعريش في محافظة شمال سيناء الجمعة.

وأضاف البيان أن المصلين فوجئوا "بقيام عناصر (تكفيرية) يتراوح عددهم بين 25 و30 عضوا تكفيريا يرفعون علم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وقد اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه البالغ عددها 12 نافذة يحملون الأسلحة الآلية".