الشرطة الأسترالية تعتقل شابا بتهمة التخطيط لهجوم عشية العام الجديد

قالت الشرطة الأسترالية (الثلاثاء) إنها اعتقلت شابا عمره 20 عاما يشتبه في تخطيطه لهجوم عشية عيد الميلاد في ملبورن.

وقال شين باتون، نائب قائد شرطة ولاية فيكتوريا، إن الشاب المتهم ولد في لأستراليا لأبوين صوماليين، وكان يحاول الحصول على بندقية آلية لمهاجمة ساحة الاتحاد الواقعة في ثاني أكبر مدينة بالبلاد.

ويتوافد على هذه الساحة آلاف الأشخاص في ليلة رأس السنة.

كانت شرطة مكافحة الإرهاب تراقب الشاب، وهو متطرف متعاطف مع تنظيم الدولة، هذا العام واحتجزته أثناء لقائه مع أشخاص لمحاولة للحصول على بندقية.

لدى أستراليا قوانين صارمة تتعلق بحيازة الأسلحة، كما تمنع السلطات الملكية الخاصة للأسلحة الآلية.

وتتوقع الشرطة مثول المتهم أمام محكمة في ملبورن مساء الثلاثاء أو صباح الاربعاء، وسيواجه تهمة الإعداد لارتكاب هجوم ارهابي وجمع وثائق لتسهيل القيام بعمل إرهابي.

ويواجه المدانون بارتكاب هذه الجرائم في أستراليا عقوبة قصوى تصل للسجن مدى الحياة.