البث الحي
سياسة|أستراليا

الشرطة الأسترالية تعتقل شابا بتهمة التخطيط لهجوم عشية العام الجديد

عناصر من الشرطة الأسترالية تصطحب الشاب المتهم
عناصر من الشرطة الأسترالية تصطحب الشاب المتهم
28/11/2017

قالت الشرطة الأسترالية (الثلاثاء) إنها اعتقلت شابا عمره 20 عاما يشتبه في تخطيطه لهجوم عشية عيد الميلاد في ملبورن.

وقال شين باتون، نائب قائد شرطة ولاية فيكتوريا، إن الشاب المتهم ولد في لأستراليا لأبوين صوماليين، وكان يحاول الحصول على بندقية آلية لمهاجمة ساحة الاتحاد الواقعة في ثاني أكبر مدينة بالبلاد.

ويتوافد على هذه الساحة آلاف الأشخاص في ليلة رأس السنة.

كانت شرطة مكافحة الإرهاب تراقب الشاب، وهو متطرف متعاطف مع تنظيم الدولة، هذا العام واحتجزته أثناء لقائه مع أشخاص لمحاولة للحصول على بندقية.

لدى أستراليا قوانين صارمة تتعلق بحيازة الأسلحة، كما تمنع السلطات الملكية الخاصة للأسلحة الآلية.

وتتوقع الشرطة مثول المتهم أمام محكمة في ملبورن مساء الثلاثاء أو صباح الاربعاء، وسيواجه تهمة الإعداد لارتكاب هجوم ارهابي وجمع وثائق لتسهيل القيام بعمل إرهابي.

ويواجه المدانون بارتكاب هذه الجرائم في أستراليا عقوبة قصوى تصل للسجن مدى الحياة.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

فاينانشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "كهدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)