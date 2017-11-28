الرئيس الصيني يدعو لدعم "ثورة المراحيض" في بلاده

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يتعين على الصين مواصلة تطوير مراحيض البلاد في إطار ما سماه "ثورة المراحيض" بهدف تطوير السياحة الداخلية وتحسين نوعية حياة المواطنين.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية في الصين عن شي قوله إن "بناء المراحيض النظيفة هو جزء مهم من دفع حضرنة المدن والأرياف".

وذكر شي أنه إلى جانب ثورة المراحيض، يتعين على الصين بناء مرافق وخدمات عامة أفضل لتعزيز صناعة السياحة.

وقالت شينخوا إن شي شدد على أهمية "ثورة المراحيض" في تعزيز نوعية صناعة السياحة، كما حث المسؤولين على بذل جهود متسقة واتخاذ إجراءات مصممة خصيصا لمعالجة القضايا القائمة منذ فترة طويلة وتصحيح العادات السيئة في السياحة".

وقالت الوكالة إن شي سأل السكان المحليين خلال زيارته للمناطق الريفية عن ظروف المراحيض التي يستخدمونها، وشدد مرات عديدة على أن المراحيض النظيفة لسكان الريف مهمة لبناء ريف جديد.

وأطلقت الصين "ثورة المراحيض" في جميع أنحاء البلاد في عام 2015 بهدف جعل هذه المرافق أنظف وأكثر تنظيما.

وكانت المراحيض في الريف والمواقع السياحية سابقا سيئة السمعة.

وفي بعض المناطق الريفية لم تكن بعض المراحيض سوى ملاجئ مؤقتة محاطة بأعواد الذرة، وبعضها كانت حفرا بجوار الخنازير. وعبر زوار المواقع السياحية عن غضبهم بسبب عدم كفاية المراحيض والظروف غير الصحية ونقص العاملين في مجال الصرف الصحي.

وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي قامت الصين بتركيب أو رفع مستوى 68 ألف مرحاض في المقاصد السياحية بزيادة 19.3% عن العدد المستهدف.

وذكرت خطة عمل أصدرتها إدارة السياحة الوطنية أن البلاد تعتزم تركيب أو تحسين 64 ألف دورة مياه أخرى في الوجهات السياحية من عام 2018 حتى عام 2020.