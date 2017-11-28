الحكومة السورية توافق على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء إن الحكومة السورية وافقت على إعلان وقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية

وأضاف دي ميستورا إثر لقاء مع وفد المعارضة السورية "لقد أبلغت للتو من قبل الروس أنه خلال اجتماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن" الثلاثاء في جنيف "اقترحت روسيا، ووافقت الحكومة (السورية) على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية".

والغوطة الشرقية التي يحاصرها الجيش السوري منذ 2013 هي واحدة من أربع مناطق خفض توتر تم الاتفاق بشأنها العام الماضي بهدف إرساء هدنة في البلاد، وهي آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق والمشمولة باتفاق خفض التوتر.

ورغم ذلك فقد كثفت قوات النظام السوري منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني ضرباته ضد هذه المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة وتعاني من نقص خطير في المواد الغذائية والأدوية.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني طلبت الأمم المتحدة إجلاء 400 مريض من الغوطة الشرقية بينهم 29 في حالة حرجة جدا.

وقال ينس لاركي المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء إنه منذ ذلك التاريخ "لم تحصل عمليات إجلاء".

وأضاف أن "التنقلات بين مدن (الغوطة الشرقية) محدودة جدا بسبب الوضع الأمني في الأسابيع الأخيرة ما يسبب معاناة إضافية للسكان المدنيين الذين يواجهون أصلا تدهورا سريعا للظروف الإنسانية بسبب نقض المواد الغذائية والأدوية ومواد أساسية أخرى".

ورغم الوضع الأمني فقد تمكن برنامج الغذاء العالمي من توزيع مساعدة غذائية لأكثر من 110 آلاف شخص في الغوطة الشرقية منذ سبتمبر/أيلول 2017.