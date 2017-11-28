البث الحي
سياسة

الحكومة السورية توافق على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية

مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستافان دي ميستورا
مبعوث الأمم المتحدة لمحادثات السلام السورية ستافان دي ميستورا
28/11/2017

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء إن الحكومة السورية وافقت على إعلان وقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية

وأضاف دي ميستورا إثر لقاء مع وفد المعارضة السورية "لقد أبلغت للتو من قبل الروس أنه خلال اجتماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن" الثلاثاء في جنيف "اقترحت روسيا، ووافقت الحكومة (السورية) على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية".

والغوطة الشرقية التي يحاصرها الجيش السوري منذ 2013 هي واحدة من أربع مناطق خفض توتر تم الاتفاق بشأنها العام الماضي بهدف إرساء هدنة في البلاد،  وهي آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق والمشمولة باتفاق خفض التوتر.

ورغم ذلك فقد كثفت قوات النظام السوري منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني ضرباته ضد هذه المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة وتعاني من نقص خطير في المواد الغذائية والأدوية.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني طلبت الأمم المتحدة إجلاء 400 مريض من الغوطة الشرقية بينهم 29 في حالة حرجة جدا.

وقال ينس لاركي المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء إنه منذ ذلك التاريخ "لم تحصل عمليات إجلاء".

وأضاف أن "التنقلات بين مدن (الغوطة الشرقية) محدودة جدا بسبب الوضع الأمني في الأسابيع الأخيرة ما يسبب معاناة إضافية للسكان المدنيين الذين يواجهون أصلا تدهورا سريعا للظروف الإنسانية بسبب نقض المواد الغذائية والأدوية ومواد أساسية أخرى".

ورغم الوضع الأمني فقد تمكن برنامج الغذاء العالمي من توزيع مساعدة غذائية لأكثر من 110 آلاف شخص في الغوطة الشرقية منذ سبتمبر/أيلول 2017.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

فاينانشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "كهدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)