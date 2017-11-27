وزير سودانى: الإعلام المصري يقدم معلومات مغلوطة عن اجتماعات سد النهضة

قال معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني إن الاجتماعات الخاصة بسد النهضة تجري غالبا في أجواء مقبولة، ولكن الإعلام في مصر يعكس صورة مغايرة.

واتهم الوزير السوداني الإعلام المصري بضخ "المعلومات المغلوطة".

وعاب الوزير السودانى على المؤسسات الرسمية في القاهرة عدم تصحيحها للأمر على الرغم من علمها بخطأ هذه المعلومات، جاء تصريح الوزير معتز موسى، في اللقاء التنويري الذي نظمته وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والأفريقية لدى الخرطوم بمقر الوزارة اليوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضاف معتز موسى أن السودان قدم مقترحات حول الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة.

وتابع معتز أن إثيوبيا قبلت المقترحات السودانية فيما رفضتها مصر.

وأبدى أمله في ألا تتأخر إفادة الجانب المصري، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدما في إنجاز الدراسات المطلوبة، ولاستئناف مفاوضات سد النهضة.

وأكد معتز تمسك السودان بحقوقه كاملة وفق اتفاقية عام (1959 لتقاسم المياه بين مصر والسودان).

وأشار الوزير الى حرص السودان على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر وتجنب الإضرار بأي طرف.

يذكر أن مصر تجرى مع السودان وإثيوبيا محادثات لتسوية مسالة سد النهضة بالطرق الدبلوماسية حتى لا يؤثر على حصتها من المياه، وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي "لا أحد يستطيع العبث بحصة مصر في مياه النيل لأنها مسألة حياة أو موت".