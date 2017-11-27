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سياسة

وزيرة إسرائيلية تزور القاهرة بعد اقتراحها لإقامة دولة فلسطينية بسيناء

وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غامليئيل
وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غامليئيل
27/11/2017

شاركت وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، غيلا غملئيل، في مؤتمر إقليمي، عقد بالقاهرة اليوم (الاثنين).

شاركت غملئيل، حسب بيان لصفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع "فيسبوك" التابعة للخارجية الإسرائيلية، ممثلة لتل أبيب في مؤتمر إقليمي يهدف للنهوض بمكانة المرأة ولدفع المساواة بين الجنسين، بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوربي.

وخلال كلمتها بالمؤتمر، حسب البيان، قالت الوزيرة الإسرائيلية، إن "العلاقات بيننا (مصر وإسرائيل) تحولت إلى مشعل للاستقرار في المنطقة".

وتأتي زيارة الوزيرة الإسرائيلية بعد تصريح لها مثير للجدل تقترح فيه إقامة دولة فلسطينية في سيناء.
وقالت الوزيرة الإسرائيلية لمجلة إسرائيلية في العاشر من الشهر الجاري إن سيناء أفضل مكان لإقامة دولة فلسطينية.

وفي كلمتها اليوم عبَّرت غملئيل عن "تعازيها العميقة، للشعب المصري على الهجوم الإرهابي" الذي وقع يوم الجمعة الماضي على مسجد بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، وأسفر عن مقتل 309 وإصابة العشرات، وفق آخر حصيلة رسمية.

وتحدثت الوزيرة، خلال كلمتها عن "محاربة الإرهاب" وقدمت "الشكر لمصر على حسن الضيافة".

وقالت: وجودي هنا في القاهرة أمر يثير فيّ المشاعر الجياشة، سيما وأنها تتزامن مع الذكرى الـ40 للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس (المصري) الراحل أنور السادات لأورشليم (القدس) والتي فتحت الأبواب بوجه السلام بين شعبينا".

وفي سبتمبر/ أيلول 1978، استجاب السادات، لمقترح أمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي، تم خلاله توقيع "وثيقة كامب ديفيد" في البيت الأبيض، وهو ما مهَّد الطريق لتوقيع مصر وإسرائيل في 26 من مارس/آذار 1979، معاهدة سلام نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام.

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية أن علاقة القاهرة وتل أبيب "تحولت إلى مشعل للاستقرار في المنطقة حتى يومنا هذا بقيادة الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي".

ولم يصدر الجانب المصري إعلانًا عن زيارة الوزيرة الإسرائيلية، التي تشهد بلادها علاقات دبلوماسية وسياسية جيدة مع القاهرة منذ تولي السيسي، منصبه منذ يونيو/حزيران 2014، بخلاف رفض شعبي مصري واسع لمحاولات "التطبيع مع إسرائيل".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع إسرائيلية
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