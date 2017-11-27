نصر الحريري: الإطاحة بالأسد هدف المعارضة من مفاوضات جنيف

قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف في تصريحات اليوم الإثنين إن

وفد المعارضة في محادثات السلام يستهدف الإطاحة بالرئيس بشار الأسد لكنه يعتزم الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع وفد الحكومة.

وقال الحريري للصحفيين بعد وصوله إلى جنيف للمشاركة في جولة محادثات ترعاها الأمم المتحدة من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء "نؤكد أن الانتقال السياسي الذي يحقق الإطاحة بالأسد في بدايته هو هدفنا".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن الدولي الإثنين أن الحكومة السورية لم تؤكد بعد مشاركتها في جولة جديدة من مفاوضات جنيف التي من المفترض أن تنطلق الثلاثاء.

وقال دي ميستورا خلال اتصال بالفيديو مع مجلس الأمن إن "الحكومة لم تؤكد بعد مشاركتها في مفاوضات جنيف لكنها أوضحت أنها ستتصل بنا قريبا جدا" مضيفا أنها وجهت رسالة إلى المنظمة الدولية مساء الأحد تبلغها فيها بأن وفدها لن يحضر الإثنين.

وتابع "لقد وجهوا لنا رسالة مساء أمس تقول إنهم لن يصلوا اليوم (الإثنين) إلى جنيف. لكننا بالطبع نعلم ونتوقع فعلا انطلاق وفد الحكومة قريبا جدا".

كما اعتبر أنه "إذا حضر الطرفان إلى جنيف، فسنتمكن من إجراء محادثات معمقة وآمل بذلك أيضا في المفاوضات" مرحبا بمشاركة معارضة سورية "موحدة" في جنيف بعد محادثات في العاصمة السعودية.

واصطدمت جولات المفاوضات السابقة في جنيف حتى الآن بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، الذي لم يعد الغربيون، خصوصا فرنسا والولايات المتحدة، يشترطون رحيله مسبقا لإبرام اتفاق سلام.