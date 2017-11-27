فرنسا: ماكرون يزور قطر الشهر المقبل

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية (الاثنين) أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة قصيرة إلى قطر في السابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال بنيامين غريفو إن الرئيس سيتوجه مباشرة إلى الدوحة من الجزائر حيث سيقوم بزيارة رسمية في السادس من الشهر المقبل.

وخلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، سيلتقي ماكرون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي زيارة ماكرون إلى الدوحة بعد شهر من زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة التي تلاها توقف قصير في السعودية.

ومنذ الخامس من حزيران/يونيو، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت حصارا عليها بعد اتهامها الدوحة بدعم جماعات "إرهابية". وترفض الدوحة بشكل كامل هذه الاتهامات.

وتعتبر قطر، المُصدر الرئيس للغاز الطبيعي المسال في العالم، شريكا اقتصاديا مهما لفرنسا، حيث قدرت استثماراتها بنحو 25 مليار يورو عام 2015.