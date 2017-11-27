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سياسة|مصر

صحفي مصري يفوز بجائزة مانديلا لحقوق الإنسان

المصري خالد البلشي يفوز بجائزة مانديلا لحقوق الإنسان
المصري خالد البلشي يفوز بجائزة مانديلا لحقوق الإنسان
27/11/2017

فاز الصحفي المصري خالد البلشي بجائزة "نيلسون مانديلا" الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان للعام 2017.

وتُقدم الجائزة شبكة "سيفيكوس" العالمية التي تضم 200 منظمة مجتمع مدني ومئات النشطاء الحقوقيين في جميع أنحاء العالم، باسم زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا وزوجته غراسا ميشيل.

وتم اختيار البلشي للفوز بالجائزة من بين 300 مرشح حول العالم. وسيتم تكريمه في حفل يقام 7 من ديسمبر/كانون أول المقبل في جمهورية فيجي.

وقال البلشي عبر حسابه على فيسبوك إن "الجائزة رسالة تقدير لكل المدافعين عن حرية الصحافة في مصر، كما أنها رسالة إلى الصحفيين السجناء بأن أصواتهم لا تزال قادرة على اختراق جدران السجن".

وذكر موقع الجائزة أن البلشي سعى من خلال عضويته في جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة، إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة المصرية حيال حرية الإعلام والتعبير.

وتنفي الحكومة المصرية وقوع أية تجاوزات غير قانونية حيال حرية التعبير والإعلام والصحفيين في البلاد.

وحسب بيان الجائزة، أثنت ماري روبنسون، الحقوقية الأيرلندية وأول امرأة تتولى رئاسة أيرلندا (1990-1997) على عمل البلشي قائلة "العديد من التغييرات القوية تبدأ برؤية فرد شجاع، ونحن نحتفل بشجاعة خالد ونريده أن يعرف أن الشيوخ يسيرون معه".

وقضت محكمة مصرية في مارس/آذار الماضي بحبس البلشي أثناء توليه منصب عضو نقابة الصحفيين، سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية اتهم فيها بإيواء صحفيين كانا مطلوبين لسلطات البلاد، وهي القضية التي حوكم فيها نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضو مجلس النقابة جمال عبد الرحيم بالاتهامات ذاتها.

المصدر : الأناضول
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