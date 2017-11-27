البث الحي
سياسة|الدنمارك

سجن فتاة دنماركية بتهمة التخطيط لتفجير مدرستين

لقطات أرشيفية لقوات الأمن الدنماركية
لقطات أرشيفية لقوات الأمن الدنماركية
27/11/2017

قضت المحكمة العليا في الدنمارك بسجن فتاة، 17 عاما لثمانية أعوام بتهمة التخطيط لتفجير مدرستين إحداهما يهودية.

ودانت المحكمة العليا الفتاة، التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما عندما عرضت على تنظيم الدولة أن تنضم له، جراء هذه الاتهامات مؤيدة بلك حكما سابقا أصدرته محكمة جزئية.

وكانت المحكمة الجزئية قضت في بادئ الأمر بسجن الفتاة ستة أعوام. لكن رئيس الادعاء أمر بحبسها احتياطيا لأجل غير مسمى.

واعتقلت السلطات الفتاة من منزلها في يناير/كانون الثاني من العام الماضي ووجهت لها تهمة التخطيط لهجمات بعد حيازتها مواد كيماوية لصنع القنابل.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)