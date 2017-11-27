سجن فتاة دنماركية بتهمة التخطيط لتفجير مدرستين

قضت المحكمة العليا في الدنمارك بسجن فتاة، 17 عاما لثمانية أعوام بتهمة التخطيط لتفجير مدرستين إحداهما يهودية.

ودانت المحكمة العليا الفتاة، التي كانت تبلغ من العمر 15 عاما عندما عرضت على تنظيم الدولة أن تنضم له، جراء هذه الاتهامات مؤيدة بلك حكما سابقا أصدرته محكمة جزئية.

وكانت المحكمة الجزئية قضت في بادئ الأمر بسجن الفتاة ستة أعوام. لكن رئيس الادعاء أمر بحبسها احتياطيا لأجل غير مسمى.

واعتقلت السلطات الفتاة من منزلها في يناير/كانون الثاني من العام الماضي ووجهت لها تهمة التخطيط لهجمات بعد حيازتها مواد كيماوية لصنع القنابل.