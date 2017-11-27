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سياسة

دي ميستورا: الحكومة السورية لم تؤكد مشاركتها في مفاوضات جنيف

دي ميستورا المبعوث الأممي لسوريا
دي ميستورا المبعوث الأممي لسوريا
27/11/2017

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا (الاثنين) أن الحكومة السورية وجهت رسالة إلى المنظمة الدولية مساء الأحد تبلغها فيها بأن وفدها لن يحضر الاثنين إلى جنيف

للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات السياسية حول سوريا.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الأمن الدولي إن "الحكومة لم تؤكد بعد مشاركتها" في المفاوضات التي يفترض أن تبدأ الثلاثاء.

وأضاف "لقد وجهوا لنا رسالة مساء أمس تقول إنهم لن يصلوا الاثنين إلى جنيف" مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تقبل "أي شرط مسبق" للمشاركة سواء من قبل الحكومة السورية أو المعارضة.  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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