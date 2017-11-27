خزان للصرف الصحي يتسبب في انفجار شرقي الصين

قالت السلطات الصينية الاثنين إن الانفجار الذي وقع في مدينة نينغبو الساحلية وأسفر عن سقوط قتيلين ونحو عشرين جريحا أمس الأحد نجم عن انفجار خزان للصرف الصحي.

ووقع الانفجار في أرض خالية في نينغبو باقليم تشيجيانغ، وقالت بلدية المدينة في آخر حصيلة نشرتها مساء الأحد إن الانفجار أدى إلى مقتل شخصين وفقدان اثنين آخرين وإصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة و15 آخرين بجروح طفيفة.

وقال البيان إن الشرطة أكدت أن منشأ الانفجار هو خزان للصرف الصحي في أرض خالية.

وضربت السلطات طوقا أمنيا حول المباني المدمرة وتحقق لمعرفة أسباب الانفجار في المدينة الواقع جنوب شنغهاي.

وكان الانفجار قويا إلى درجة أنه سمع على بعد عشرة كيلومترات ودمر عددا من المباني المهجورة وتسبب في كسر الزجاج في أبراج سكنية مجاورة.

وقالت سيدة تقيم في الحي "كنا نشرب الشاي وأدى الانفجار إلى سقوط والدتي عن كرسيها، كان شديد القوة".

وأكدت سيدة مسنة أن أحد أبنائها كان بالقرب من مكان الانفجار عند وقوعه، وقالت وهي تمسح دموعها "نعيش في المنطقة التي أغلقتها الشرطة منذ فترة طويلة، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

صباح الاثنين كان السكان يزيلون قطع الزجاج المكسر في مكان الانفجار الذي تبعثر فيه الركام في دائرة قطرها مئات الأمتار، وقالت البلدية إن مكان الانفجار هو أرض خالية، بينما ذكرت وسائل إعلام أنها ورشة لهدم المنازل المهجورة.