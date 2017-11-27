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سياسة|باكستان

حركة باكستانية توقف احتجاجاتها بعد تقديم وزير العدل استقالته

حركة "لبيك " الباكستناية تنهي احتجاجاتها قرب إسلام آباد
حركة "لبيك " الباكستناية تنهي احتجاجاتها قرب إسلام آباد
27/11/2017

قال متحدث باسم حركة "لبيك" الإسلامية الباكستانية الإثنين إن الحركة ستلغي احتجاجها المستمر منذ أسابيع بعد أن وافقت الحكومة على مطالبها وتقديم وزير العدل استقالته.

وأوضح إعجاز أشرفي المتحدث باسم الحركة الإسلامية التي اشتبك أنصارها مع الشرطة في مطلع الأسبوع، أن المطلب الرئيسي لهم قد قُبل، وأن الحكومة ستعلن استقالة وزير العدل وإنهم سينهون اعتصامهم اليوم.

وقالت محطة (بي.تي في) الإخبارية الحكومية اليوم الإثنين إن وزير العدل زاهد حميد استقال.

وكانت حركة لبيك قد أغلقت المداخل المؤدية للعاصمة إسلام أباد لعدة أيام قبل أن تخفق الشرطة يوم السبت في محاولة لتفريق المحتجين ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في مدن رئيسية أخرى.

وأعلنت وسائل إعلام حكومية الإثنين أن وزير العدل الباكستاني زاهد حميد قدم استقالته ملبيا بذلك أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الإسلاميين الذين يغلقون أحد المداخل الرئيسية للعاصمة إسلام آباد منذ ثلاثة أسابيع.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن مصادر رسمية أن وزير العدل زاهد حميد قدم استقالته إلى رئيس الحكومة شهيد عباسي خاقان لإخراج البلاد من الأزمة، ونقل التلفزيون الحكومي النبأ نفسه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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