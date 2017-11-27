تهديد إسرائيلي للأسد حال سماحه لإيران بإقامة قواعد في سوريا

ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدد بتوجيه ضربات لسوريا حال تم السماح لإيران بإقامة قواعد على أراضيها.

وقال التلفزيون الإسرائيلي، مساء الأحد، إن نتنياهو حذر الرئيس السوري بشار الاسد من أن إسرائيل ستتدخل عسكريا في الحرب السورية، إذا ما وافق الأسد رسميا على إقامة وجود عسكري إيراني في سوريا.

وقال التليفزيون إن نتنياهو نقل رسالة بهذا الخصوص إلى الأسد عبر طرف ثالث.

ولكن التلفزيون لم يكشف عن الطرف الثالث، ولكن من المعروف أن روسيا، التي زارها نتنياهو عدة مرات خلال العامين الماضيين، ترتبط بعلاقات وثيقة مع سوريا وتقدم الدعم العسكري للأسد في قتاله ضد المعارضة المسلحة منذ سبتمبر/ أيلول عام 2015.

كان نتنياهو قد أعلن مرارا أن إسرائيل لن تسمح بوجود عسكري إيراني في سوريا.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان كان قد حذر قائلا "لن نحتمل وضعا تتمركز به إيران وأتباعها على حدودنا، سندافع عن مصالحنا بكل الطرق التي نراها مناسبة".