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سياسة|بولندا

بالصور: مجهولون يعتدون على مركز إسلامي في وارسو

27/11/2017

تعرض المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة البولندية وارسو، اليوم (الاثنين) إلى اعتداء من قِبل مجهولين.

وقال ماريوس مروزيك، المتحدث باسم الشرطة في تصريحات صحفية، إن "نوافذ المركز الذي يضم مسجداً وصالة للاجتماع ومحلاً تجارياً ومطعماً، تكسرت بفعل الهجوم".

وأضاف مروزيك، أنّ "قوات الأمن البولندية أطلقت حملة واسعة لإلقاء القبض على الفاعلين".

من جانبه قال منسق المركز أحمد العتال "لا نزال ننتظر اتخاذ تدابير ضد التحريض على الكراهية حيال المسلمين في بولندا. نقدر أن نسبة الكراهية ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة"، خصوصا منذ بدء أزمة الهجرة.

وقال "نتلقى دائما تهديدات عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والهاتف. منذ شهر ونصف حصل أمر مشابه لكن أقل حجما. تم رشق قنينة زجاجية على نافذة باب المدخل".

وأشار الى أن "الردّ الوحيد الذي تلقيناه من السلطات البولندية هو من قبل مستشارة مجلس الشيوخ التي قالت لنا إنها تتفهم خوفنا لكن مخاوفنا لا أساس لها. وبالتالي لم يتخذ (أي تدبير) من أجل حمايتنا".

وأطلقت عدة مجموعات قومية عبارات مناهضة للأجانب خلال مسيرة الاستقلال التي ضمت في وارسو حوالى 60 ألف شخص في 11 من نوفمبر/تشرين الثاني في مناسبة العيد الوطني البولندي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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