بالصور: تركيا تنكس أعلامها حدادا على ضحايا هجوم سيناء

نكّست تركيا علمها الوطني إلى منتصف السارية، اليوم الإثنين، حدادا على ضحايا الهجوم، الذي استهدف مسجدا في سيناء، شمال شرقي مصر، الجمعة الماضي.

وستنكس الأعلام التركية طوال اليوم الإثنين في كافة الدوائر الرسمية داخل البلاد، وممثلياتها في الخارج.

وكان بيان صادر يوم أمس الأحد عن رئاسة الوزراء التركي، أعلن فيه الحداد الوطني تضامنا مع ضحايا الهجوم في مصر.

وفي تصريح لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في وقت سابق أمس الأحد، قال إن "80 مليون تركي يتشاركون الآلام مع الشعب المصري"، مجددا تضامن بلاده مع ضحايا الهجوم الإرهابي المذكور.

وأسفر الهجوم على مسجد "الروضة" بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء المصرية، يوم الجمعة الماضي، عن مقتل 305 أشخاص، وإصابة 128 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.