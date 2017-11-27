بابا الفاتيكان يبدأ زيارة إلى ميانمار وبنغلاديش وسط أزمة الروهينغيا

بدأ بابا الفاتيكان فرانسيس الأول اليوم الاثنين زيارة، تستمر لمدة ستة أيام، لكل من ميانمار وبنغلاديش، والتي ستأخذه إلى قلب واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وفر أكثر من 620 ألف روهينغي من ميانمار إلى بنغلاديش خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة لما وصفته الأمم المتحدة بأنه "مثال نموذجي للتطهير العرقي".

وفى ميانمار، من المقرر أن يجتمع فرانسيس مع قائد الجيش، الجنرال مين أونغ هلينغ، ومستشارة الحكومة أونغ سان سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

ومن المتوقع أن يثير مع قادة ميانمار قضية الروهينغيا لكن الكنيسة الكاثوليكية في ميانمار حثته على عدم التحدث عن أقلية الروهينغيا المسلمة المضطهدة أو الإشارة إليها بالاسم حتى لا يثير حساسيات محلية.

وسيزور البابا فرانسيس ميانمار في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما يزور بنغلاديش في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول، في رحلة كانت مقررة قبل اشتعال أزمة الروهينغيا.