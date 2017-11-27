إسرائيل تقرّ بناء مسار سياحي يعبر الضفة الغربية والجولان

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على تمويل بناء مسار سياحي يمكن عبوره سيرا على الأقدام ويمر بالضفة الغربية المحتلة وهضبة الجولان، بحسب ما أعلن وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقرار الذي اعتبره أساسيا لتعزيز السياحة.

وقال ليفين إن المسار الجديد سيعبر مدينة القدس القديمة (شمال الضفة الغربية) وأماكن حافلة " بالتاريخ اليهودي".

وبعد موافقة الحكومة على التمويل، سيتعين على لجنة مؤلفة من عدد من الوزراء تقديم المقترحات للمشروع الذي تبلغ ميزانيته 10 ملايين شيكل (2,8 مليون دولار، 2,4 مليون يورو).

والمسار القائم حاليا تم افتتاحه في 1995 وصنفته مجلة "ناشونال جيوغرافيك" من بين أفضل 20 مسارا للمشي في 2012.

وتسعى السلطات الإسرائيلية منذ سنوات لجذب السياح الأجانب إلى الضفة الغربية عبر تطوير مواقع تاريخية ودينية كالحرم الإبراهيمي في المدينة القديمة في الخليل والذي يسميه اليهود "كهف البطاركة".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية و1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.