وزير الخارجية الفرنسي: المسلمون أول ضحايا الإرهاب

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت في بكين أن المسلمين "هم غالبا أول ضحايا" الإرهاب وذلك غداة الهجوم الذي استهدف مسجدا في سيناء بمصر.

وندد لودريان "بعدم التسامح والهمجية" لدى منفذي الهجوم الذي وقع أثناء الصلاة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي الذي يزور الصين حتى الأحد لوكالة فرانس برس إنه أبلغ نظيره المصري سامح شكري "بوقوف فرنسا إلى جانب (مصر) في مواجهة هذه المأساة".

وقتل 305 من المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد قرية الروضة-بئر العبد إلى الغرب من العريش في شمال شرق مصر الجمعة برصاص مسلحين، في الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث.

وقال لودريان "هذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها الإرهاب المسلمين. هم غالبا أول ضحايا الإرهاب الذي يرتكب باسم الأصولية الإسلامية".

وأضاف أن "هذا الهدف يظهر عدم التسامح والهمجية" مذكرا من جانب اخر بأن أقباط مصر تعرضوا لهجمات دامية أيضا السنة الماضية.

وقال الوزير الفرنسي إن "طريقة التنفيذ والمكان والأساليب تدفعنا إلى الاعتقاد بأن مجموعة تابعة لداعش هي المسؤولة عن الهجوم".

وتابع "ليس فقط لأن تنظيم الدولة الإسلامية خسر سيطرته على أراض يعني أنه خسر رغبته في إلحاق الأذى بالأمن والتوازن في العالم" داعيا المجموعة الدولية إلى التيقظ.