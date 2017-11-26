منظمة: 3613 لاجئا فلسطينيا قتلوا في سوريا جراء الحرب

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا "منظمة حقوقية غير حكومية"، مقتل ما يزيد عن 3 آلاف و613 لاجئا فلسطينيا بسوريا، جراء الحرب الدائرة منذ 2011، وحتى اليوم، بينهم 463 امرأة.

وأوضح تقرير نشرته المجموعة مساء السبت، حول أحدث حصيلة للقتلى الفلسطينيين في سوريا، أن ما يزيد عن 204 لاجئين فلسطينيين قتلوا جراء نقص التغذية والرعاية الطبية، بسبب الحصار غالبيتهم في مخيّم اليرموك جنوب شرقي دمشق، ولم يذكر التقرير كيفية مقتل العدد المتبقي.

وأشار التقرير إلى أن ألف و643 معتقلاً فلسطينياً يقبعون في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم 105 امرأة.

وتقول المجموعة في تقريرها إن حوالي 85 ألف لاجئ فلسطيني وصلوا أوربا حتى نهاية عام 2016، فيما وصل الأراضي اللبنانية حوالي 31 ألف، كما فرّ 17 ألف لاجئ من الأحداث إلى الأردن، و8 آلاف لتركيا و6 آلاف في مصر، ونحو ألف فلسطيني من سوريا وصلوا قطاع غزة، وفق ذات المصدر.

يذكر أن الفلسطينيين في المخيمات السورية عاشوا منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011، أحداثا يصفها مراقبون سياسيون بـ " النكبة الجديدة" التي حلت بهم، حيث أُدخلت مخيمات اللجوء ضمن دائرة الصراع.

واضطر الآلاف من الفلسطينيين في سوريا إلى ترك منازلهم داخل المخيمات، والهجرة إلى الخارج هربا من الظروف المأساوية، بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

وتأسست المجموعة، ومقرها لندن، عام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية، وتتابع المجموعة، الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سوريا وتوثقها، بحسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني، ما زالوا يعيشون في سوريا، 95% منهم بحاجة للمساعدة.