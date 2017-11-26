البث الحي
سياسة|مصر

مصر: إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة الدعوة لاغتصاب مرتديات السراويل الممزقة

المحامي نبيه الوحش
المحامي نبيه الوحش
26/11/2017

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر قضائية لم تسمها (الأحد) إن النيابة العامة المصرية أحالت محاميا إلى المحاكمة بعد أن دعا إلى اغتصاب مرتديات السراويل الممزقة.

وكان المحامي نبيه الوحش قال في برنامج تلفزيوني في أكتوبر/ تشرين الأول "يا أستاذة (مقدمة البرنامج) يعني يرضيكي البنت في الشارع ماشية قاطعة بنطلونها" من الخلف.

وأضاف "أنا قلت البنت اللي تمشي كدا يبقى التحرش بها واجب وطني واغتصابها واجب قومي".

كما قال في برنامج تلفزيوني آخر فيما بعد إن دعوته "كانت رسالة تحذيرية من خوفي على بنات مصر، وليست تحريضية".

وأضاف "أعتذر عن قسوة التصريح لكل سيدة (امرأة) محترمة ولكل فتاة محترمة".

لكن النيابة التي حققت معه بناء على بلاغ قدم ضده أخلت سبيله هذا الشهر بكفالة عشرة آلاف جنيه (567 دولارا) على ذمة التحقيق.

وأحيل الوحش إلى إحدى محاكم جنح أمن الدولة طوارئ.

وقال المصدر القضائي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إحالته إلى هذه المحكمة ترجع إلى أن "ما قاله تكدير للسلم والأمن العام"، وأضاف أن المحاكمة ستبدأ في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النيابة تتهمه بارتكاب "جرائم تحريض (الغير) بإحدى طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين، ومواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن".

ولم يتسن الحصول على تعليق من المحامي نبيه الوحش.

وأثار ظهور فتيات بسراويل ممزقة منذ سنوات جدلا في مصر لكن تصريحات الوحش كانت أول دعوة علنية للتحرش بهن واغتصابهن في محاولة لكفهن عن ارتدائها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)