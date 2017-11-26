مصر: إحالة محامٍ للمحاكمة بتهمة الدعوة لاغتصاب مرتديات السراويل الممزقة

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر قضائية لم تسمها (الأحد) إن النيابة العامة المصرية أحالت محاميا إلى المحاكمة بعد أن دعا إلى اغتصاب مرتديات السراويل الممزقة.

وكان المحامي نبيه الوحش قال في برنامج تلفزيوني في أكتوبر/ تشرين الأول "يا أستاذة (مقدمة البرنامج) يعني يرضيكي البنت في الشارع ماشية قاطعة بنطلونها" من الخلف.

وأضاف "أنا قلت البنت اللي تمشي كدا يبقى التحرش بها واجب وطني واغتصابها واجب قومي".

كما قال في برنامج تلفزيوني آخر فيما بعد إن دعوته "كانت رسالة تحذيرية من خوفي على بنات مصر، وليست تحريضية".

وأضاف "أعتذر عن قسوة التصريح لكل سيدة (امرأة) محترمة ولكل فتاة محترمة".

لكن النيابة التي حققت معه بناء على بلاغ قدم ضده أخلت سبيله هذا الشهر بكفالة عشرة آلاف جنيه (567 دولارا) على ذمة التحقيق.

وأحيل الوحش إلى إحدى محاكم جنح أمن الدولة طوارئ.

وقال المصدر القضائي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إحالته إلى هذه المحكمة ترجع إلى أن "ما قاله تكدير للسلم والأمن العام"، وأضاف أن المحاكمة ستبدأ في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النيابة تتهمه بارتكاب "جرائم تحريض (الغير) بإحدى طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين، ومواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن".

ولم يتسن الحصول على تعليق من المحامي نبيه الوحش.

وأثار ظهور فتيات بسراويل ممزقة منذ سنوات جدلا في مصر لكن تصريحات الوحش كانت أول دعوة علنية للتحرش بهن واغتصابهن في محاولة لكفهن عن ارتدائها.