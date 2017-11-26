مسؤولون يمنيون: دخول أول سفينة مساعدات لميناء الحديدة

قال مسؤولون يمنيون إن سفينة تحمل 5500 طن من الطحين رست في ميناء الحديدة يوم الأحد وهي أول سفينة ترسو بالميناء خلال أكثر من أسبوعين منذ الحصار الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية.

وأغلقت السعودية وحلفاؤها المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني لوقف ما قالوا إنه تدفق للأسلحة على الحوثيين من إيران. وجاء ذلك بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أطلق تجاه العاصمة الرياض.

وهذه أول شحنة مساعدات تصل اليمن عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين بعد أن سمح التحالف برحلة جوية تحمل عمال إغاثة إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس (السبت).

وقال مسؤول محلي "السفينة طولها 106 أمتار وتحمل 5500 طن من الطحين".

وتنفي إيران إمداد الحوثيين بالسلاح.