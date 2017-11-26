شاهد: بركان في إندونيسيا يثور مجددا ويعرقل رحلات الطيران

ثار بركان جبل "ماونت أجونج "بجزيرة بالي الإندونيسية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع مطلقا دفقات من الرماد والبخار في السماء ما دفع عددا من شركات الطيران إلى تغيير خططها.

وأطلق بركان جبل "ماونت أجونج "بجزيرة بالي الإندونيسية والذي ثار السبت، وللمرة الثانية خلال أقل من أسبوع دفقات من الرماد والبخار في السماء لمسافة 1500 متر على الأقل الأمر الذي دفع عددا من شركات الطيران إلى تغيير خطط تسيير رحلاتها.

وقالت وكالة مواجهة الكوارث في بيان "إن السياحة في بالي لا تزال آمنة باستثناء (منطقة) الخطر حول ماونت أجونج في إشارة إلى دائرة نصف قطرها 7.5 كيلومتر من قمة الجبل.

ودعت الوكالة السكان إلى الهدوء بينما جرى إجلاء نحو 25 ألف شخص من المنطقة إلى مراكز الإيواء.

وقالت الوكالة إن ثوران البركان الأخير أوجد سحابة رماد أكبر من المرة الأولى التي ثار فيها الخميس، في الوقت نفسه أصدرت سنغافورة إرشادات سفر حذرت فيها من أن سحب الرماد قد "تعطل بشدة الرحلات الجوية".

ويوجد في إندونيسيا نحو 130 بركانا أي أكثر من أي بلد آخر.

وظهر على العديد منها مستويات عالية من النشاط لكنها قد تستغرق شهورا قبل أن تثور.

من ناحية أخرى استأنفت بعض شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى جزيرة بالي الإندونيسية اليوم الأحد.

وقالت شركات الطيران إنها تدرس الوضع صباح اليوم الأحد مع استئناف عدة شركات من بينها "كوانتاس وجت ستار وفيرجن " رحلاتها التي توقفت بعد أن أطلق البركان عمودا من الرماد والبخار في السماء.

وألغيت الرحلات إلى بالي من عدة مدن أخرى في أستراليا وهولندا وماليزيا وتم تغيير مسار رحلات مساء السبت وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد نتيجة لثورة البركان.