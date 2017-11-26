البث الحي
سياسة

شاهد: انفجار قوي بمصنع شرق الصين يتسبب في مقتل شخصين

26/11/2017

أدّى انفجار قوي وقع صباح الأحد في إقليم تشجيانغ بشرق الصين إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين وانهيار مبان حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت لم يعرف فيه سبب الانفجار.

وقع الانفجار صباحا في مصنع بمنطقة جيانغ بي في مدينة نينغبو الساحلية التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوبي شنغهاي وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية وشهود وإدارة الإطفاء بالمدينة.

ولم تشر محطة (سي.سي.تي في) الصينية التلفزيونية في تقرير منفصل إلى مصنع ولكنها قالت إن قوة الانفجار حطمت نوافذ وأحدثت فجوات في جدران مبان تبعد كيلومتر تقريبا عن موقع الانفجار.

وأظهرت صور بثتها المحطة بضع سيارات سويت بالأرض ومبنى غير مرتفع انهارت جدرانه، وقالت المحطة إنه لم يكن انفجار غاز ، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وقالت صحيفة (تشجيانغ ديلي ) إن عدة مبان انهارت في منطقة سكنية قريبة أُخليت بالفعل من السكان، وأوضحت الشرطة أن من المقرر إزالة هذه المنطقة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على حسابها على "ويبو " إن عملية إنقاذ وتحقيقات تجري لمعرفة سبب الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)