شاهد: انفجار قوي بمصنع شرق الصين يتسبب في مقتل شخصين

أدّى انفجار قوي وقع صباح الأحد في إقليم تشجيانغ بشرق الصين إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين وانهيار مبان حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت لم يعرف فيه سبب الانفجار.

وقع الانفجار صباحا في مصنع بمنطقة جيانغ بي في مدينة نينغبو الساحلية التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوبي شنغهاي وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية وشهود وإدارة الإطفاء بالمدينة.

ولم تشر محطة (سي.سي.تي في) الصينية التلفزيونية في تقرير منفصل إلى مصنع ولكنها قالت إن قوة الانفجار حطمت نوافذ وأحدثت فجوات في جدران مبان تبعد كيلومتر تقريبا عن موقع الانفجار.

وأظهرت صور بثتها المحطة بضع سيارات سويت بالأرض ومبنى غير مرتفع انهارت جدرانه، وقالت المحطة إنه لم يكن انفجار غاز ، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وقالت صحيفة (تشجيانغ ديلي ) إن عدة مبان انهارت في منطقة سكنية قريبة أُخليت بالفعل من السكان، وأوضحت الشرطة أن من المقرر إزالة هذه المنطقة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على حسابها على "ويبو " إن عملية إنقاذ وتحقيقات تجري لمعرفة سبب الحادث.