شاهد: إيقاف مذيعة مصرية عن العمل بسبب تعليقها على هجوم سيناء

قررت فضائية "صدى البلد" المصرية إيقاف المذيعة "رشا مجدي" وإحالتها للتحقيق، بسبب تعليقها على الهجوم على مسجد قرية الروضة بشمال سيناء أول أمس الجمعة.

وأصدر مالك القناة، رجل الأعمال محمد أبو العينين، أحد المتهمين الرئيسيين في موقعة الجمل أثناء ثورة يناير بيانا قال فيه "الشعب المصري جميعه يقف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الأبطال، وإننا إن شاء الله سننتصر فى معركتنا ضد هؤلاء الجبناء".

وكانت المذيعة أبدت استغرابها وتساءلت عن السبب الذي يدفع الجماعات المسلحة إلى قتل مسلمين، فيما اعتبرت قيامهم بقتل أفراد من الجيش والشرطة ومواطنين مسيحيين أمرا مفهوما بسبب اختلاف الدين، ووصفت قيام الجماعات المسلحة بقتل أفراد من الجيش والشرطة بأنه "عنف متبادل" وهو ما أدى لاتخاذ قرار بإيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق بسبب "تعليقها غير الموفق" وفقا لإدارة القناة.