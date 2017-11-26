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سياسة|الأردن

شاهد: إحباط جريمة قتل في العاصمة الأردنية

26/11/2017

قال مصدر أمني إن إحدى دوريات النجدة العاملة في منطقة "صويلح" ضمن اختصاص شرطة شمال العاصمة الأردنية عمان حالت دون وقوع جريمة قتل.

وتمكنت دورية النجدة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص وبحوزته سلاح ناري محشو بالذخيرة إثر معلومات وردت حول نية ذلك الشخص قتل آخر تسبب بوفاة والده اإثر حادث دهس قبل سنوات.

وأضاف المصدر أن طاقم الدورية تمكن بعد محاصرة الشخص ومنعه من الهرب من السيطرة عليه وضبط سلاح ناري كان بحوزته، مشيرا إلى أنه اعترف أثناء التحقيق معه أنه جاء لتلك المنطقة لقتل أحد الأشخاص كان قد دهس والده وتوفي إثر هذا الحادث، وأنه لا يعترف بالصلح الذي تم مع أقاربه.

وما زالت التحقيقات جارية في الحادثة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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