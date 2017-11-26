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سجال جديد بين ترمب وسي إن إن على تويتر

تغريدة ترمب ورد سي إن إن عليها
تغريدة ترمب ورد سي إن إن عليها
26/11/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنّ شبكة (سي إن إن) لتلفزيونية، تنشر أخباراً كاذبة وتمثل الشعب الأمريكي بشكل سيئ في الخارج.

وأوضح ترمب، في تغريدة على حسابه الخاصة في تويتر ، السبت، أنّ قناة فوكس نيوز ، تعتبر مصدراً هاماً للأخبار في الولايات المتحدة، وهي أكثر أهمية من سي إن إن  بالنسبة للأمريكيين. 

وأضاف أنّ العالم الخارجي يجد صعوبة في رؤية الحقائق الأمريكية، بسبب الأخبار الكاذبة التي تصدّرها سي إن إن .

وردّت قناة "سي إن إن" على تغريدة ترمب، بتغريدة مماثلة قالت فيها " مهمتنا هي نقل الأخبار وليس تمثيل أمريكا في العالم، وتمثيل الولايات المتحدة يندرج ضمن الوظائف الملقاة على عاتقك".

ولقيت تغريدة ترمب، موجة من الانتقادات، أبرزها من الناطق السابق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، الذي قال "اعذرني سيدي الرئيس فأنت مخطئ، سي إن إن، لديها شبكة من المراسلين الذين يغامرون بحياتهم من أجل متابعة الأحداث في أماكن خطرة حول العالم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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