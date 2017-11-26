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سياسة

حماس ترد على فتح: لم تعد لدينا أية مسؤولية عن وزارات قطاع غزة

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيفية)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيفية)
26/11/2017

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الأحد أنه لم تعد لديها أية "مسؤولية بالمطلق" عن الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي مكتوب وزع على الصحفيين إن حماس "قدمت تنازلات وحلّت اللجان الإدارية بالكامل، ولم يعد لها أية مسؤولية بالمطلق عن الوزارات".

وأضاف قاسم أن "الوزارات والجهات الحكومية الإدارية من مسؤولية حكومة الوفاق بشكل كامل، كما أن الحركة انسحبت بالكامل من معابر قطاع غزة، ولم تبق أي موظف بناء على طلب السلطة".

وأكد الناطق باسم حماس أن الحركة "ما زالت مصرة على أن المصالحة قرار استراتيجي وستواصل مسيرة المصالحة حتى النهاية، من دون العودة بأي شكل من الأشكال لمربع الانقسام".

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قالت عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله يوم السبت، إن تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة "خطوة أولى لا بد منها" لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لفتح عضو وفدها لاجتماعات المصالحة الأخيرة في القاهرة حسين الشيخ لتلفزيون فلسطين الرسمي عقب اجتماع اللجنة، إن حكومة الوفاق لم يتم تمكينها من ممارسة صلاحياتها في غزة "إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن 5 في المئة".

وشدد الشيخ على أن تمكين الحكومة يجب أن يشمل كافة الملفات الإدارية والمالية والأمنية وأنه لن يتم الانتقال إلى أي ملف أخر في المصالحة قبل إنهاء الانقسام عبر التمكين الكامل والشامل للحكومة.

وذكر قيادي فتح أن مصر قررت إرسال وفد إلى قطاع غزة خلال يومين بغرض الإشراف على مسألة تمكين الحكومة من استلام كامل مهامها، معتبرا أن إرسال الوفد المصري دليل على تعطيل حماس تمكين الحكومة حتى الآن.

يشار إلى أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية الأخيرة في القاهرة عقدت بموجب اتفاق لتمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها في قطاع غزة جرى بين حركتي فتح وحماس في 12 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي برعاية مصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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