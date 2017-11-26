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سياسة

توقيف 44 شخصًا شاركوا في مظاهرة معادية للإسلام في كندا

مسجد في العاصمة الكندية تورنتو يخدم المجتمع المسلم في المدينة
مسجد في العاصمة الكندية تورنتو يخدم المجتمع المسلم في المدينة
26/11/2017

أوقفت السلطات الكندية 44 شخصًا، ممن شاركوا في مظاهرة معادية للإسلام، نظمتها مجموعات يمينية متطرفة في مدينة كيبيك جنوبي البلاد السبت.

وأوضح الناطق باسم شرطة المدينة أندريه توركوتي، أنّ المظاهرة نظمتها مجموعتا "لاميوت وستروم أليانس " المتطرفتان، وشارك فيها نحو 1000 شخص من المنتسبين للمنظمتين.

وقال توركوتي إنّ شرطة المدينة داهمت المتظاهرين، عندما بدأوا بالسير نحو مركز المؤتمرات الذي كان يحتضن اجتماعًا للحزب الليبرالي.

وأشار توركوتي إلى أنّ المتظاهرين المعروفين بعدائهم للمسلمين والمهاجرين، رشقوا أفراد الشرطة المكلفين بتأمين حماية الاجتماع، بكرات ثلجية، الأمر الذي دفع برجال الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأكّد توركوتي أنّ الجهات المعنية في المدينة التقت مع ممثلي المجموعتين قبل المظاهرة، لتأمين سلامة التظاهرة، غير أنّهم رفضوا التواصل مع شرطة المدينة، وأصرّوا على تنظيم مظاهرتهم دون الاستعانة بحماية الشرطة.

ولفت الناطق باسم شرطة المدينة إلى أنّ حملة التوقيف طالت الأشخاص الملثمين والذين كانوا يرتدون دروعًا مضادة للرصاص الحي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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