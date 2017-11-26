تركيا تعلن الحداد تضامنا مع ضحايا هجوم سيناء

أعلنت تركيا حدادا وطنيا غدا الاثنين، تضامنا مع ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في سيناء شمال شرقي مصر الجمعة الماضية.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي برئاسة الوزراء التركية بأن الحداد سيكون ليوم واحد، وسيشمل تنكيس الأعلام في عموم البلاد والممثليات التركية في الخارج، حسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وفي تصريح في وقت سابق يوم الأحد قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن "80 مليون تركي يتشاركون آلام الشعب المصري"، مجددا تضامن بلاده مع ضحايا هذا "الهجوم الإرهابي".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دان يوم السبت الهجوم،

مؤكدا أن منفذي الهجوم "ليسوا مسلمين بل قتلة".

وأسفر الهجوم على مسجد بمحافظة شمال سيناء المصرية، يوم الجمعة عن مقتل 305 أشخاص، وإصابة 128 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.