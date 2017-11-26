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سياسة|تركيا

تركيا ترحب بقرار أمريكا بوقف شحنات السلاح لأكراد سوريا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
26/11/2017

رحب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بتعهد واشنطن بوقف شحنات الأسلحة لأكراد سوريا.

وقال يوم الأحد في أنقرة" نتوقع انتهاء الشراكة بين الأكراد وواشنطن في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن تركيا تريد أن تعود أمريكا " لشركائها وحلفائها الحقيقيين".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهد بوقف شحنات الأسلحة إلى الميليشيا الكردية الرئيسية في سوريا.

جاءت تصريحات جاويش أوغلو بعد فترة وجيزة من اتصال هاتفي لترمب بالرئيس رجب طيب أردوغان.

يذكر أن الولايات المتحدة حليف لقوات حماية الشعب الكردية السورية في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتصف تركيا تلك المليشيات بأنها "جماعة إرهابية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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