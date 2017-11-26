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سياسة|لبنان

الرئيس الفرنسي يستقبل عائلة الحريري في باريس

عائلة الحريري في ضيافة الرئيس الفرنسي
عائلة الحريري في ضيافة الرئيس الفرنسي
25/11/2017

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل السبت أفرادا من عائلته في باريس بعد أيام من تسهيله مغادرة الحريري من المملكة العربية السعودية.

واستقال الحريري من رئاسة الحكومة في بث تلفزيوني من الرياض في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. وبعد تدخل فرنسا عاد إلى لبنان الأسبوع الماضي وقرر تجميد استقالته بناء على طلب الرئيس اللبناني ميشال عون لإفساح المجال أمام إجراء "حوار".

وقال مسؤولون لبنانيون كبار إن الرياض احتجزت الحريري على غير إرادته وأجبرته على إعلان استقالته. وتنفي السعودية ذلك.

وقال مكتب الحريري إن زوجته لارا وابنته لولوة وابنه عبد العزيز، أحد ابنيه، وصلوا إلى فرنسا يوم الخميس لقضاء عطلة وسيمكثون في باريس لبضعة أيام.

والحريري يحمل أيضا الجنسية السعودية وتلقى ابناه تعليمهما في مدارس بالسعودية.

ووجه الحريري الشكر لماكرون وزوجته في تغريدة على تويتر لدعوتهم إلى قصر الإليزيه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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