إصابات الكوليرا في اليمن تتجاوز 955 ألف حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن، فاقت 955 ألف حالة، منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير، إنها "رصدت 955 ألفًا و516 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، مع رصد ألفين و218 حالة وفاة، مرتبطة بالمرض نفسه في 22 محافظة من أصل 23".

وأوضحت أن "محافظة سقطرى (جنوب شرق) هي الوحيدة التي لم تشهد أي انتشار للوباء".

وما زالت محافظة الحديدة (غرب) هي الأولى في عدد حالات الإصابة، بأكثر من 138 ألف حالة، في حين بقيت محافظة حجة (شمال غرب) في صدارة المحافظات بعدد حالات الوفاة، بواقع 417 حالة، وفقا لتقرير المنظمة الدولية.

و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالًا حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.

ويشهد اليمن، منذ نحو 3 أعوام حربًا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.